الأهلي يواجه أهلي بنغازي 21 مارس

أخطر مسؤولو أهلي بنغازي الليبي، نظرائهم في الأهلي بخوض مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 21 مارس بدلا من 23.

وكان الأمن التونسي قد رفض استضافة المباراة يوم 23 مارس، بسبب خوض مباريات الدوري التونسي في نفس اليوم.

وتقام مباريات الفرق الليبية في تونس، نظرا لحالة الإنفلات الأمني التي تعاني منها دولة ليبيا في أعقاب الثورة على نظام معمر القذافي.

ومن المقرر أن يطير المارد الأحمر إلى تونس يوم 18 مارس، من أجل الاستعداد للمباراة التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في التأهل لدور المجموعات.