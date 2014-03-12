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الجابر: الهلال تنتظره مواجهة قوية في إيران

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الجابر: الهلال تنتظره مواجهة قوية في إيران الجابر: الهلال تنتظره مواجهة قوية في إيران

أكد سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي، جاهزية لاعبيه لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني يوم الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال الجابر عن المباراة "المنافس لديه فريق جديد تغير كثيرا عن تلك الفترة التي واجهناه خلالها من ثلاث سنوات."

وتابع الجابر "لقاءات الفرق والإيرانية دائما ما تظهر بمستوى مميز وقوي، خاصة وأن إيران والسعودية لهما باع طويل في القارة الآسيوية كرويا."

وأضاف الجابر "نعرف الفرق الإيرانية جيدا، وفيما يخصنا لدينا 20 لاعبا جميعهم مستعدون لتمثيل الفريق وتقديم المستوى المطلوب."

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