“الكهرباء” تنصح بفصل لوحة مفاتيح الكهرباء عند انقطاع التيار

نصح رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد ‏الحنفي المواطنين بفصل التيار عن الأجهزة المنزلية عند انقطاع التيار لتفادي الأضرار ‏المحتملة لما يعرف بـ “تيار البدء” عند عودة التيار، لأن تيار البدء مرتفع جدا ويصل إلى 7 ‏أضعاف شدة التيار العادي، وهو ما قد يؤثر على الأجهزة في المنازل.‏

وقال الحنفي – في تصريحات صحفية – إن هذا الإجراء البسيط يمثل جزءا مهما من الثقافة التي يجب أن يعرفها كل مواطن حتى ‏يتمكن من تفادي ثقل الحمل عند إعادة توصيل محطة كهرباء أو موزع أو أحد أكشاك ‏الكهرباء.

وأوضح أنه عندما يتم تخفيف الأحمال تكون الأجهزة بالمنازل في وضع الشغيل، وعلى ‏المواطن مراعاة فصل هذه الأجهزة وترك مصباح واحد في وضع التشغيل ليكون مؤشرا على ‏عودة التيار واستقراره، وعندئذ يمكنه إعادة توصيل جميع مفاتيح الكهرباء لتشغيل الأجهزة ‏بأمان.‏

أ ش أ