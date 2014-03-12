“الكهرباء” تنصح بفصل لوحة مفاتيح الكهرباء عند انقطاع التيار

نصح رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد الحنفي المواطنين بفصل التيار عن الأجهزة المنزلية عند انقطاع التيار لتفادي الأضرار المحتملة لما يعرف بـ “تيار البدء” عند عودة التيار، لأن تيار البدء مرتفع جدا ويصل إلى 7 أضعاف شدة التيار العادي، وهو ما قد يؤثر على الأجهزة في المنازل.
وقال الحنفي – في تصريحات صحفية – إن هذا الإجراء البسيط يمثل جزءا مهما من الثقافة التي يجب أن يعرفها كل مواطن حتى يتمكن من تفادي ثقل الحمل عند إعادة توصيل محطة كهرباء أو موزع أو أحد أكشاك الكهرباء.
وأوضح أنه عندما يتم تخفيف الأحمال تكون الأجهزة بالمنازل في وضع الشغيل، وعلى المواطن مراعاة فصل هذه الأجهزة وترك مصباح واحد في وضع التشغيل ليكون مؤشرا على عودة التيار واستقراره، وعندئذ يمكنه إعادة توصيل جميع مفاتيح الكهرباء لتشغيل الأجهزة بأمان.
أ ش أ