شرطة فرانسيسكو تتدخل لتأمين شركة فيس بوك بعد تلقيها تهديدات كاذبة

تدخلت الشرطة في منطقة فرانسيسكو بالولايات المتحدة الليلة الماضية لتأمين مقر شركة فيس بوك عقب تهديدات تبين فيما بعد أنها كانت كاذبة.

قامت الشرطة بتمشيط وتأمين مقر شركة فيس بوك‭ ‬عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة سان فرانسيسكو الليلة الماضية بعدما تلقت الشركة تهديدا تبينت السلطات أنه “كاذب تماما”.

وقال ديف برتيني، المتحدث باسم شرطة مينلو بارك بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية إن العاملين في فيس بوك ظلوا في المقر حتى وصلت الشرطة. وسمحت الشرطة للموظفين بمغادرة مقر الشركة حوالي الساعة 0330 بتوقيت جرينتش.

وأضاف برتيني “أنه تهديد كاذب تماما ولا أساس له” على الرغم من إحجامه عن تحديد ماهية التهديد. وتابع “أنا غير متأكد حتى مما إذا كان التهديد يستهدف تحديدا مقر فيس بوك.” وأحجمت الشركة عن التعليق على الحادث.