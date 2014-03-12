المحمدي: اقتربنا من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل

يرى أحمد المحمدي جناح هال سيتي أن فرص فريقه كبيرة في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بعد نجاح النمور في الوصول لنصف نهائي كأس إنجلترا.

وتأهل هال سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا على حساب سندرلاند وأوقعته القرعة في مواجهة شيفلد يونايتد، على أن يلعب الفائز منهما في النهائي أمام الفائز من مواجهة أرسنال وويجان.

وقال المحمدي في تصريحات لصحيفة هال ديلي ميل: "نريد إنهاء الدورى الممتاز فى أفضل ترتيب والوصول إلى المباراة النهائية بكأس إنجلترا".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 "الفوز بالكأس سيكون رائعا للنادي وللمشجعين".

ويشارك المحمدي بشكل دائم في تشكيل ستيف بروس الأساسي في الدوري وكأس إنجلترا وكأس الكابيتال وان قبل الخروج منه.

وأوضح لاعب إنبي السابق "الفوز على شيفيلد يونايتد سيصل بنا للمباراة النهائية، ومن ثم سنفكر في التواجد أوروبيا، وحتى لو لم نفز بالكأس، فأن اللعب فى أوروبا سيظل متاحا".

يذكر أنه في حالة تأهل هال للمباراة النهائية وتأهل أرسنال معه، فأن النمور سيضمنون التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لأن المدفعجية يقتربون بشكل كبير من حسم التواجد في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي على أقل تقدير عن طريق مركزهم في الدوري الإنجليزي، مما يمنح هال مقعدهم في الدوري الأوروبي في حالة تتويج أرسنال بلقب الكأس.