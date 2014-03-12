بالصور..محافظ شمال سيناء يوزع ” التابلت “علي طالبات مدرسة ثانوية بالعريش

قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء مدحت صالح،سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء علي العزازي،مساعد مدير أمن شمال سيناء وحسن حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بتوزيع التابلت علي طالبات مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالعريش .

وأكد المحافظ علي اهتمام الدولة بالعملية التعليمية من خلال استخدام الاساليب الحديثة والمتطورة في العملية التعليمية، مؤكداً ان التابلت الذي جري توزيعه محمل عليه المناهج الدراسية تيسيراً علي الطلاب .

وقال المحافظ ان محافظة شمال سيناء من اوائل المحافظات التي يجري فيها توزيع التابلت علي الطلاب، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بسيناء واهلها، مضيفاً ان اجمالي عدد الأجهزة التي وصلت إلي محافظة شمال سيناء يبلغ 6206 جهاز”تابلت”جديد .