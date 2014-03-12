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النيابة : سائق الاتوبيس المتسبب فى حادث عيون موسي

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النيابة : سائق الاتوبيس المتسبب فى حادث عيون موسي النيابة : سائق الاتوبيس المتسبب فى حادث عيون موسي

قال مصدر بالنيابة فى تصريحات خاصة أن تقرير أدارة المرور والمعاينة اثبت أن سائق الاتوبيس كان يقود السيارة بسرعة مبالغ فيها ولم تظهر اى علامات فى الارض تثبت قيام السائق بمحاولة التوقف قبل ان يصدم بالسيارة من مسافة بعيدة وهو ما يدل انه كان يقود الاتوبيس بشكل مسرع وأن العلامات الخاصة بالتوقف كانت بالقرب من السيارة النقل التى كانت تقف بشكل خاطئ على جانبي الطريق.

أضاف المصدر أن سائق الاتوبيس مسئول بنسية تزيد عن 60 % فى الحادث والخطئ الباقي على سائق السيارة النقل رقم “5713″ الذى وقف على جانبي الطريق بدون وضع اى علمات انتظار أو اشارات ضوئية توضح وقوفه.

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