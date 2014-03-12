أناقة السبعينات تعود في إطلالات النجمات

من الجميل أن نرى عودة الزمن الماضي في إطلالات النجمات وعلى السجادة الحمراء لمحافل الموضة العالمية، وهو ما نشهده في الفترة الحالية من عودة واضحة لأزياء السبعينات المليئة بالحياة بألوانها المشرقة وتصاميمها الجميلة.

لعل أبرز ما يذكرنا بأزياء السبعينات هي الـ "Jumpsuit" الواسعة بألوان مشرقة وطبعات صيفية، وقد شاهدنا هذا النوع من البدل في إطلالات عديدة لنجمات هوليوود، منها: إطلالة Julia Roberts باللون الفوشي في حفل "SAG Awards"، وإطلالة Salma Hayek ببدلة أرجوانية جميلة من "Gucci"، وSolange Knowles ببدلة مزيّنة بطبعات صيفية جميلة من "DVF"، ولكن الأجمل بالنسبة لنا كانت إطلالة Jessie J أثناء حضورها عرض المصممة Vivienne Westwood في أسبوع الموضة مؤخراً، حيث حاكت النجمة ستايل السبعينات بالكامل عندما أضافت "التوربان" إلى إطلالتها الأنيقة.

من ناحية أخرى تذكرنا البدل الرسمية بطريقة ما بأناقة السبعينات الجريئة، وقد شاهدناها في إطلالة Amy Adams ببدلة حمراء بالكامل، وAnna Dello Russo ببدلة باللون الأبيض، كما كانت الكشكشات الناعمة إحدى أبرز اتجاهات السبعينات، وقد شاهدناها بأجمل صورها في اللوك الجميل الذي اختارته Miranda Kerr في إطلالة يومية ناعمة.

في ما يخص الفساتين فلا يمكننا أن ننسى الإطلالة الجميلة للنجمة Kate Hudson في حفل الأوسكار الماضي، حيث يجمع هذا اللوك بين أناقة السبعينات وسحر هوليوود.

شاهدي معنا في الصور كيف عاد سحر السبعينات في إطلالات النجمات.

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