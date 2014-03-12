ماذا قال Karl Lagerfeld عن العارضة Cara Delevingne

الرياض - خلود أحمد

من الملاحظ حضور العارضة Cara Delevingne في كل عرض يقيمه المصمم Karl Lagerfeld منها عروض Chanel و Fendi وحتى أنه اختارها لتكون الوجه الإعلاني لمجموعة الأحذية التي صممها لماركه Melissa العام الماضي، وقد عبر عن إعجابه بشخصيتها المرحة في آخر لقاء صحفي له حيث قال “ إنها ذات شخصية مميزة بالفعل ، هي مثل Charlie Chaplin في عالم الموضة . شخصيتها عبقرية وكأنها أحد الممثلين في الأفلام الصامته “ وأضاف “ هي تجيد لغة الجسد لذلك آراها في الأفلام الصامته أكثر من غيرها”

وبالإضافة إلى هذا التشبيه ذكر المصمم بأنها يراها كعارضة الأزياء الشهيرة Kate Moss وقال” الفتيات في هذه الأيام يعجبون بـ Cara Delevingne كما كانو يعجبون في السابق بالعارضة Kate Moss . جميعهن يردن الحرية التي تتمتع بها “