منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ترفض ارسال ممثلين لها لمراقبة الاستفتاء في القرم

رفضت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ارسال ممثلين لها لمراقبة الاستفتاء المزمع إجراؤه في جمهورية القرم يوم 16 مارس الجاري.

وذكرت وكالة أنباء ( إيتار ــ تاس) الروسية اليوم “الأربعاء ” نقلا عن بيان صدر عن رئيس المنظمة وزير الخارجية السويسري ديديه بوركالتر قوله ” إن الشرط الرئيسي لارسال مراقبين من المنظمة يتمثل في تسلمها دعوة من دولة عضو فيها”.

وكان مجلس “السوفيت الأعلى” في جمهورية القرم قد أعلن يوم الاثنين الماضي أنه ارسل دعوة إلى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لارسال مراقبين عن المنظمة إلى القرم ، وأوضح برلمان القرم أن الدعوة التي وجهها عبرت عن ترحيب القرم بقدوم مراقبين عن عدد من الدول الأعضاء في المنظمة وفي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان المنبثق عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه توماس رايمير المتحدث الرسمي باسم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إنه لم يتسلم دعوة بصدد مراقبة الاستفتاء في القرم، وهو لا يخطط في الفترة الراهنة لإرسال مراقبين إلى هناك”.

وأوضح مصدر في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن أمر إرسال المنظمة لمراقبين إلى هذا البلد أو ذاك يقتضي توجيه البلد العضو فيه دعوة إلى المنظمة لترسل بناء على ذلك مراقبيها إليه، وهذا لا ينطبق على جمهورية القرم غير العضو في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أ ش أ