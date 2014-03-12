عودة عمال شركة سيراميك كليوبترا بالسويس للإضراب بعد فشل مفاوضات‎ مجلس الإدارة

أعلن عمال شركة سيراميك كليوبترا بخليج السويس عودة الإضراب مرة أخرى بعد تعليقه لمدة أسبوع ، موضحين ان المفاوضات بينهم وبين مالك الشركة فشل .

وقال العمال فى بيان اعلامي أن أعضاء النقابة الجديدة للشركة عقدت لقاء مع محمد ابوالعينين مالك الشركة أمس للتفاوض ، موضحين أن مالك الشركة عرض عليهم صرف 50 جنية بدل مخاطر و 5 أيام كل 3 شهور وهو ما رفضه العمال .

يذكر أن مصنع سيراميك كليوبترا قد شهد مشاكل إدارية وإضرابات بين العمال ورئيس شركتهم عقب ثورة 25 يناير 2011 وتدخل الجيش أكثر من مرة ومحافظي السويس المتعاقبين لحل المشاكل العمالية ومحاولة التوسط بين العمال ومالك الشركة .