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بالصور…محافظ شمال سيناء يوزع أجهزة التابلت على طلاب مدارس العريش

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بالصور…محافظ شمال سيناء يوزع أجهزة التابلت على طلاب مدارس العريش بالصور…محافظ شمال سيناء يوزع أجهزة التابلت على طلاب مدارس العريش

تفقد محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور عدد من مدارس المحافظة

تفقد محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور عدد من مدارس المحافظة ، وقام بتوزيع أجهزة التابلت على عدد من الطلاب بمدارس مدينة العريش وسط فرحة من الطلاب والمدرسين ، مؤكدا ان الدولة تبدى اهتمامها بالطلاب والمدرسين للارتقاء بالعملية التعليمية وهى طفرة فى سير العملية التعليمية.

وعلق حرحور على إصابة 53 طالبا بالتسمم نتيجة تناول وجبة اللبن من التغذية المدرسية،مؤكدا ان سوء التخزين بالنسبة للألبان تسبب فى إصابة الطلاب بالتسمم وتم نقلهم الى 4 مستشفيات وتماثلوا للشفاء جميعا ، وتم تحويل مسئولي الشركة للتحقيق وايقاف توزيع الألبان على مستوى المحافظة.

وشهدت الزيارة إجراءات امنية مشددة تحت اشراف اللواء على العزازى مساعد مدير الامن بشمال سيناء.

 

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