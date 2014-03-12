المحكمة تستمع لأقوال محمود سعد ومنى الشاذلي في قضية اتهام مرشد الإخوان بإهانة القضاء

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة محاكمة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لـ«الإخوان»، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، بعد تأجيلها لجلسة اليوم لتفريغ محتوى الأقراص المدمجة «السيديهات».

وقد تم منع وسائل اباعلام من تغطية الجلسة.

وتستمع المحكمة في جلسة اليوم رامى إبراهيم، مدير مكتب صحيفة «الجريدة» الكويتية بالقاهرة، والإعلامى محمود سعد، والإعلامية منى الشاذلي.

كان المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ«إهانة القض