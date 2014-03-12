أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المحكمة تستمع لأقوال محمود سعد ومنى الشاذلي في قضية اتهام مرشد الإخوان بإهانة القضاء

Google+ Print
المحكمة تستمع لأقوال محمود سعد ومنى الشاذلي في قضية اتهام مرشد الإخوان بإهانة القضاء المحكمة تستمع لأقوال محمود سعد ومنى الشاذلي في قضية اتهام مرشد الإخوان بإهانة القضاء

12 مارس 2014 | 11:03 صباحاً

wekalet-anba2-ona.png
عاكف داخل القفص

عاكف داخل القفص

بدأت منذ قليل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة محاكمة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لـ«الإخوان»، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، بعد تأجيلها  لجلسة اليوم لتفريغ محتوى الأقراص المدمجة «السيديهات».

وقد تم منع وسائل اباعلام من تغطية الجلسة.

وتستمع المحكمة في جلسة اليوم رامى إبراهيم، مدير مكتب صحيفة «الجريدة» الكويتية بالقاهرة، والإعلامى محمود سعد، والإعلامية منى الشاذلي.

كان المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ«إهانة القض

2014-03-12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا