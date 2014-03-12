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“أطباء السويس” تطالب بتوحيد الجهود وتجنب البيانات غير الصحيحة عن الإضراب

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“أطباء السويس” تطالب بتوحيد الجهود وتجنب البيانات غير الصحيحة عن الإضراب “أطباء السويس” تطالب بتوحيد الجهود وتجنب البيانات غير الصحيحة عن الإضراب

أصدر نقابة أطباء السويس بيان صباح اليوم الاربعاء يعلنون خلاله تعليق التعامل مع لجنة الاضراب بالنقابة العامة فيما يخص بيانات الاطباء التي تحاول كسر الاضراب، نظراً لصدور بيانات غير مسئولة و غير صحيحة على الصفحة الرسمية للجنة العليا للاضراب و التي ادت إلى التشهير ببعض الاطباء .
> وتابع البيان أن النقابة الفرعية بالمحافظة، تلتزم بقرار الجمعية العمومية الطارئة و الذي يخص الاضراب و ينوه أن الدكتور حازم شوقي هو المنسق الرسمي للاضراب بالسويس و هو المسئول الوحيد عن اصدار البيانات و استقبال الشكاوى التي تخص الإضراب .

وأضاف البيان “نناشد مجلس نقابة أطباء السويس العقلاء من اللجنة العليا للاضراب ضرورة توحيد الصفوف و التأكد من المعلومات الصادرة على لسان اللجنة العليا للإضراب، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سير الإضراب مما  يؤدي الى شق صفوف الاطباء “.

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