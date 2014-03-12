لبيب : الإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأحد

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن الاستعداد للانتخابات الرئاسية هي من اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات لافتا إلى اللجنة تدرس الآن إقرار موعد فتح باب الترشيح والطعون.

وأضاف لبيب خلال مؤتمر صحفى له اليوم بديوان وزارة التنمية المحلية أنه جار تحديث قاعدة البيانات للناخبين على أن يتم استلامها خلال يومين

> وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن الأحد القادم عن مواعيد فتح باب الترشح وانه فور الإعلان ستبدأ المحليات في الاستعداد للانتخابات حيث الدعايا الانتخابية ورفع أي إشغالات حول المقرات .