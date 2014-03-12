تدمير 5 أنفاق فى عمليات عسكرية بشمال سيناء

أكد مصدر أمنى ان قوات الجيش الثانى واصلت عملياتها الأمنية و العسكرية، فجر اليوم الاربعاء، على قرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش .

وذكر شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش كانت فى طريقها نحو قرى جنوب رفح والعريش والشيخ زويد، بالإضافة إلى المصفحات والمجنزرات والطائرات العسكرية وهى تحلق فى سماء المنطقة وتقصف بعض الأماكن والأهداف .

وصرح مصدر أمني مسئول، إن الجيش سيواصل عملياته العسكرية فى سيناء حتى القضاء على الإرهاب تمامًا وتطهير سيناء من الجماعات التكفيرية، موضحًا أنه تم مداهمة عدة قرى فى جنوب رفح الشيخ زويد وتم اعتقال بعض الأشخاص وتدمير عشرات العشش التي كان يستخدمها التكفيريين كقاعدة للانطلاق نحو قوات الجيش والشرطة فى سيناء .

وأضاف المصدر إن سلاح المهندسين واصل عمليات البحث عن الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع غزة بالتعاون مع سلاح حرس الحدود وتمكن من تدمير 5 أنفاق جديدة .