مديرية أمن أسيوط تشن حملة ” اليوم الواحد ” على المحلات والمنشآت بالمحافظة

قامت مديرية امن أسيوط ، صباح اليوم ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين وشرطة المرافق بشن حملة اليوم الواحد للتفتيش على المحلات والصيديات والمنشات الصناعية بمدينة أسيوط وضواحيها ومراقبة حركة البيع والشراء وضبط المخالفات التموينية والاتجار في السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وكذا صلاحية ما يقدم فى المحال العامة.

كان اللواء طارق نصر مدير امن أسيوط قام بالتنسيق مع اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط لتنظيم حملات اليوم الواحد للتفتيش على المحلات والمنشأت الصناعية العامة والخاصة بدائرة المحافظة بمشاركة شرطة المرافق ومباحث التموين ومسئولى الطب البيطرى والتموين.

وشارك العميد عصام ابوشقة مدير مباحث التموين والعميد طارق حسين الخولى مدير شرطة المرافق فى حملة مكبرة ، صباح اليوم، بشوارع وميادين المحافظة تمكنت خلالها من تحرير 15 قضية تموين بدائرة قسم ثان أسيوط شملت ضبط محلات مواد غذائية لبيعها لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر.