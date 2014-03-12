اخسري 3 كيلوغرامات مع احترام مواعيد وجباتك

كيف أنقص وزني؟

على الرغم من تعدّد أنواع الحميات، إلا أنها لم تستطع جميعها أن تحرّرك من هذا السؤال الذي يُراودك دائماً.

ولذا، تطلعك اختصاصيّة التغذية دميا مكاري على مبادئ "النظام الغذائي الزمني" الذي يُساعدك في تجنّب تخزين الدهون واكتساب الوزن.

يستند هذا النظام الذي يتبع لأسابيع ثلاثة كلّ شهر إلى مبدأ الساعة البيولوجية، وذلك لتصحيح الاختلال الوظيفي في جسمك، فينصح بتناول الطعام المناسب في الوقت المناسب.

وللحصول على نتائج مرضية، يتوجّب عليك:

- احترام ساعات تناول الغذاء ومراعاة الفترة الزمنية التي تفصل بين الوجبات: مثلاً، ينصح بتناول الفطور عند الاستيقاظ من النوم؛ وبعد 4 أو 5 ساعات يفضّل تناول الغداء.

- الانتباه إلى نوع الأطعمة التي ينبغي تناولها، وفقاً للسّاعة في اليوم، حيث يُمنع تناول المكسّرات خارج الوجبة الخفيفة.

_ يعتبر الفطور هو الوجبة الأساسية.ويجب أن يتألف من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. أمّا الغداء، فيشمل تناول البروتينات الحيوانية والنباتية والكربوهيدرات والألياف. كما ينبغي عدم غضّ النظر عن الوجبة الخفيفة، لأنها بمثابة قاطع للشهيّة. أما العشاء، فينصح بأن يكون خفيفاً، ليحتوي على البروتينات الخفيفة والخضر والسلطات.

إيجابياته...

- السماح بتناول أنواع الأطعمة المختلفة، مما لا يُسبّب أيّ نقص غذائي.

- السماح بتناول السكرّ الذي يزوّدك بالطاقة.

- تحسّن حالة المزاج، فلا تشعرين بالإحباط على الإطلاق!

سيئاته...

- إمكانية خسارة الوزن مع صعوبة الحفاظ عليه.

بعض الاقتراحات التي تتضمنها الوجبات:

الفطور: شريحة من الخبز وقطعة من الجبن وقطعة من الزبدة.

الغداء: شريحة من اللحم الخالي من الدهون، كالدجاج مثلاً، بالإضافة إلى النشويات كالباستا.

وجبة خفيفة: المكسّرات كالجوز واللوز والفستق، وكميّة قليلة من الشوكولاتة الداكنة.

العشاء: سمك أو شريحة من اللحم الخالي من الدهون وحصة من الخضر، فضلاً عن سلطة الفاكهة.

ويُعطي هذا النظام الأولوية لتناول الفاكهة والخضر، ثمّ النشويات ومشتقات الحليب والدهون والحلويات، ليأتي بعدها اللحم الأحمر والأطعمة التي ترغبين في تناولها (كالقهوة والشوكولاتة).

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