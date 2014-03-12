اختاري ألوان منزلك حسب شخصيتك

تكشف الألوان وتصاميم منزلك الشخصيةَ المدفونةَ في داخلك، إذ تُظهر طباعك وذوقك وميولك؛ ما يجعل عيشك في بيت لا يُشبهك أمراً غير مستحبّ. ولذا، تولي مهندسة الديكور جُمانة بدّور أهمية كبرى لتصميم المنزل، حسب هوية صاحب البيت، كما تطلعك على كيفيّة اختيار الديكور والألوان التي تتطابق مع شخصيّتك.

- الشخصية المرحة والجريئة

يُناسبها دمج الألوان المتعددة الصارخة، المفعمة بالفرح، في غرفة واحدة من المنزل، نظراً إلى أنّ هذه الشخصيّة قويّة وتهوى خوض الأمور الجديدة من دون تردّد. وعلى سبيل المثال، ينبغي تميّز حائط من الغرفة بتزيينه بورق الجدران الملوّن، إلى جانب اعتماد الستائر الزرقاء، كي تتجانس لونياً مع الأرائك والمقاعد التي تحمل الوسائد الحمراء، فيما تدخل الألوان إلى "الاكسسوارات" المنتشرة، وتندمج في السجادة التي تفترش الأرضيّة.

- الشخصية الحزينة

تُلائمها الألوان الداكنة كالأسود والبني والرمادي لاكسسواراتها ومفروشاتها، وهو ما يجعل شعوراً حزيناً يتسلّل إلى النفس بمجرّد الدخول إلى الغرفة.

- الشخصية البسيطة

تهوى الألوان البسيطة والحيادية كالأبيض والرمادي الفاتح لتمنحك شعوراً بالصفاء والنقاء. يُناسبها طلاء الجدران بالأبيض، الذي يغطّي الغرفة بالكامل. ويُمكن أن يدخل لون فاتح كالزهري، مثلاً، إلى الاكسسوارات القليلة، حتى يكسر رتابة الأبيض.

- الشخصية الرومانسية الحالمة

تنفعل بتزيين حائط من الغرفة بورق الجدران، عبر إدخال رسومات الفراشات والأزهار إليه، على أن تكون ألوانها فاتحة كالزهري والأزرق. ويُمكن اللجوء إلى تزيين المفارش والأقمشة بـ "الدانتيلا" والحرير، مع جعل الستائر شفّافة، فضلاً عن نشر الاكسسوارات في أرجاء الغرفة كالشمعدانات والشموع والفراشات والتحف.

- الشخصية الحادة

ترغب في رؤية الزوايا الحادة، في ظل رغبة بالابتعاد عن كلّ ما هو دائريّ، وفق ما يتجلّى في استعمال الطاولات المستطيلة والمربّعة. وتدخل الألوان القاسية الداكنة إلى الديكور المحبّذ لدى هذه الشخصية، كالأسود والرمادي.

- الشخصية الطفولية

يتم دمج الألوان الفاتحة والصارخة مع بعضها لتزين كافة أرجاء الغرفة الخاصة بهذه الشخصية، كما تستعمل اللوحات التي تتضمن الرسومات المتحركة، إضافة إلى المجسّمات الخاصّة بإحدى الشخصيّات الكرتونية أو الكوميدية، إلى جانب ورق الجدران.

وفي النهاية، وبعد الاطلاع على هذه المعلومات، أيّ شخصيّة هي أنت؟ وأيّ لون يناسبك؟

للتواصل مع المهندسة جُمانة بدور: [email protected]

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