أتليتكو لا يخشى مواجهة ريال مدريد أو برشلونة في دوري الأبطال

إفي - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني أنه لا يخشى مواجهة ريال مدريد أو برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي بلغه بتغلبه على ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل واحد في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وقال سيميوني، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن الأجواء في فيسنتي كالديرون "كانت رائعة، لقد كان يوما لا ينسى. فقد حضرت الجماهير وبينهم أطفال صغار ونساء يحملون الأعلام. كانت المدرجات ممتلئة، لقد قدم اللاعبون مستوى كبير، وأنا سعيد بالتأهل لربع النهائي. كانت ليلة رائعة".

وأبرز القدرات الهجومية للنادي الإيطالي، مشيرا "بدأنا المباراة بشكل أفضل منهم" ولكن بمرور الوقت ارتفع مستوى لاعبي ميلان، قبل أن يتمكن لاعبوه من حسم المواجهة لصالحهم.

وحول احتفاله الكبير بالهدف الثاني، علق "احتفلت بشكل أكبر بالهدف الثالث، حيث انه يعطي الطمأنينة، فقد صعب الأمور على ميلان للعودة في النتيجة".

وعن الدور المقبل أشار "سننتظر معرفة المنافس، لن يمثل مواجهة فريق إسباني أي فارق، بالنسبة لي ليس هناك أي فارق، بالتأكيد سنلعب بتواضع، لا يمكنك اختيار المنافس، الان ينبغي التزام الهدوء والتعافي بشكل جيد".