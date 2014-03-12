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' ميلان كان مسيطرا حتى الهدف الثاني لأتليتكو '

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' ميلان كان مسيطرا حتى الهدف الثاني لأتليتكو ' ' ميلان كان مسيطرا حتى الهدف الثاني لأتليتكو '

إفي - أكد أندريا بولي، لاعب وسط ميلان الإيطالي أن أتلتيكو مدريد "فريق كبير"، وذلك بعد اللقاء الذي جمع بينهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز "الروخيبلانكوس" بأربعة أهداف مقابل واحد وتأهلهم لربع النهائي.

وقال بولي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "بالتأكيد تلقي هدف بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق المباراة لم يكن بداية مبشرة، ولكننا تمكنا من ادارك التعادل" بالهدف الذي سجله البرازيلي كاكا.

وأوضح "لم نشعر بتفوق أتلتيكو، وبالمناسبة سيطرنا على المباراة، ولكن الهدف الثاني غير مجرياتها".

وأضاف "أتلتيكو فريق كبير وسيطر على شوط المباراة الثاني، جئنا إلى مدريد لتقديم مباراة كبيرة، ولكنهم أقوياء للغاية".

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