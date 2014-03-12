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وزير الصحة: المواطن المصرى يعيش حالياً فى قمة التفاؤل

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وزير الصحة: المواطن المصرى يعيش حالياً فى قمة التفاؤل وزير الصحة: المواطن المصرى يعيش حالياً فى قمة التفاؤل

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن المواطن المصرى يعيش حالياً وسط حالة من التفاؤل، ولا يعانى من الاكتئاب كما يؤكد البعض.

وأضاف "عدوى"، خلال افتتاح المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للطب النفسى، بحضور الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية، والدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن المواطن المصرى فى قمة التفاؤل، لافتاً إلى أنه يدعم مطالب الأطباء، لكن يجب أن تكون هناك هدنة مع الوطن، دون التنازل عن الحقوق.

وأوضح أنه من المهم وضع دﻻئل إرشادية موحدة للتعامل مع المريض النفسى، بحيث تقدم نفس الرعاية الطبية فى المستشفيات النفسية الخاصة والعامة.

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