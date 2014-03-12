كييف تهدد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن السلطات الأمنية الأوكرانية توعدت بمعاقبة الأميرال الكسندر فيتكو، قائد أسطول البحر الأسود الروسي بتهمة تحريض أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الخيانة وتدبير أعمال تخريبية.

وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية اليوم الأربعاء ، أن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف، قال تعليقا على هذا الخبر: “إن من استولوا على السلطة في أوكرانيا بصدد الإقدام على خطوة استفزازية جديدة لزلزلة الوضع في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن قائد أسطول البحر الأسود يقوم بمهمته طبقا للاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية وحدات الأسطول وأماكن إقامة أفراده من المتطرفين”.

وعلى صعيد متصل، أصدرت إحدى محاكم موسكو صباح اليوم مذكرة اعتقال بحق دميتري ياروش، قائد جماعة من المتطرفين الأوكرانيين تدعى “القطاع اليميني”، استجابة لطلب سلطة التحقيق الروسية.

وكان ياروش، وهو أحد الذين استولوا على السلطة في العاصمة الأوكرانية، قدم طلبا إلى الإرهابي دوكو عمروف، زعيم تنظيم ” إمارة القوقاز”، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليساند احتجاجات كييف بشن هجمات إرهابية على روسيا.

أ ش أ