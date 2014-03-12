مجهولون يشعلون النيران فى سيارة منسق حملة “شفيق” بالفيوم

أشعل مجهولون النيران فى سيارة منسق حملة الفريق أحمد شفيق فى الفيوم خلال انتخابات الرئاسة الماضية أثناء وقوفها أمام منزله فجر الأربعاء .

كان العميد علاء يحيى مأمور قسم الفيوم قد تلقى بلاغا من عزت شيبه منسق حملة الفريق أحمد شفيق خلال انتخابات الرئاسة الماضية بقيام مجهولون بإشعال النيران فى سيارته الملاكى التى تحمل رقم 5278 ف ن د أثناء وقوفها أمام منزله فى شارع الحرية بمدينة الفيوم فجر الأربعاء .

تم إخطار اللواء الشافعى حسن مدير امن الفيوم بالواقعة والذى قرر تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.