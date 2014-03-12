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ندوة بمركز إعلام بورسعيد حول ” الرئاسة وقانون الإنتخابات الجديد”

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ندوة بمركز إعلام بورسعيد حول ” الرئاسة وقانون الإنتخابات الجديد” ندوة بمركز إعلام بورسعيد حول ” الرئاسة وقانون الإنتخابات الجديد”

صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد

نظم  مركز النيل بمجمع اعلام بورسعيد، تحت عنوان “الرئاسة وقانون الإنتخابات الجديد” ، و استضاف فيها صفوت عبد الحميد نقيب المحامين بالمحافظة و الذى تناول بالشرح قانون الإنتخابات الرئاسية  والذى يعتبر حجر الأساس لإختيار رئيس القادم بعد إقرار الدستور خاصة بعد ان تباينت الآراء حول هذا القانون و دوره فى الوصول بالشخص المناسب لمقعد رئاسة الجمهورية .

واضاف ايضا ان قانون الإنتخابات الرئاسية له دور كبير فى ترجمة نصوص الدستور الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية إلى قواعد حاكمة و إجراءات منذ إعداد قاعدة بيانات الناخبين و فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة .

و أكد على أهمية الوعى بالقانون الجديد و الشروط المستحدثة فيه والتى تضمن بقاء المنصب الرئاسى فى أيدى أبناء مصر الحقيقيين ذوى الأصول المصرية الخالصة و كذلك تشكيل اللجنة المشرفة على إجراء الإنتخابات من قمم قضاة مصر بصفتهم الرسمية مما يعطى ثقة فى عمل اللجنة .

واستعرض صفوت عبد الحميد الآراء المتباينة حول النصوص و المواد التى ثار حولها الجدل عند إصدار القانون، وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها العمل على تحقيق التوافق القانونى و المجتمعى حول نصوص قانون الإنتخابات الرئاسية الجديد .

 

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