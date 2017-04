300Rise of An Empire الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم The LEGO Movie حيث حصد 9.9 مليون دولار، وتراجع فيلم Non-Stop من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 12 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Robocop الى المرتبة الثالثة مع 14.8 مليون دولار. ودخل الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 21 مليون دولار، ودخل مباشرة في المرتبة الأولى فيلم 300Rise of An Empire حيث جمع 87.7 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Monuments Men الى المرتبة الخامسة بعد أن جمع 3.07 مليون دولار، وتراجع فيلم The LEGO Movie من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 10.9 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم Non-Stop من المرتبة الأولى الى الثالثة حاصداً 15.8 مليون دولار، ودخل الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman مباشرة في المرتبة الثانية مع 32.2 مليون دولار، ودخل في المرتبة الأولى مباشرة فيلم 300Rise of An Empire بعد أن حصد 45 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Bachelorette في المرتبة الخامسة مع 6056 مشاهد، ودخل فيلم Reasonable Doubt مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 10398 مشاهد، ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 28106 شخص. وتراجع فيلم Non-Stop من المرتبة الأولى الى الثانية مع 37057 مشاهد، ودخل فيلم 300Rise of An Empire مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 112290 شخص

في لبنان، تراجع الفيلم اللبناني Neswen الى المرتبة الخامسة مع 4878 مشاهد، ودخل الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman مباشرة في المرتبة الرابعة مع 7138 مشاهد وتراجع فيلم Pompeii الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 7501 شخص وتراجع أيضاً فيلم Non-Stop من المرتبة الأولى الى الثانية مع 12035 مشاهد. ودخل فيلم 300Rise of An Empire مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 34510 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم The Monuments Men حيث حصد 169 ألف جنيه، وبقي فيلم American Hustle في المرتبة الرابعة مع 192 ألف جنيه. وتراجع فيلم "سعيد كلاكيت" من المرتبة الأولى الى الثالثة بعد أن حصد 245 ألف جنيه، وتقدم فيلم Pompeii من المرتبة الثالثة الى الثانية مع 250 آلف جنيه، وعاد فيلم "لا مؤاخذة" الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 858 ألف جنيه.