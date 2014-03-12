رئيس حكومة الائتلاف السوري يدعو المجتمع الدولي لدعم الثوار بالسلاح

دعا أحمد طعمة، رئيس حكومة الائتلاف السوري المعارض المجتمع الدولي إلى العمل لتغيير موازين القوى على الارض من خلال مد الثوار بالسلاح النوعي لاجبار نظام بشار الأسد على الحل السياسي.

وقال طعمة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الاخبارية صباح اليوم “الأربعاء” ـ لابد من اتخاذ اجراءات محددة لنصرة الشعب السوري، مشيرا الى أن الازمة السورية ستتعقد وستتطور إذا لم يبذل اصدقاء الشعب السوري قصاري جهدهم لحلها.

وأكد رئيس حكومة الائتلاف السوري أن المعارضة اثبتت للعالم بعد انتهاء مفاوضات «جنيف 2» أن النظام يريد الحل الامني لسحق المعارضة بشتى الوسائل.