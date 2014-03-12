أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

Google+ Print
اليوم.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس اليوم.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

يعقد اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفى للإعلان عن افتتاح أول وحدة متخصصة على مستوى الجمهورية، لعلاج مرضى "إم إس" فى جامعة عين شمس، بحضور نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب.

ويتحدث فى المؤتمر، الأساتذة بجامعة عين شمس، الدكتور سامية عاشور، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور أسامة عبد الغنى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، والدكتور هانى عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، والدكتور مجد زكريا، أستاذ أمراض المخ والأعصاب.

يذكر أن "إم إس" مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز العصبى المركزى، ويعد ثانى أسباب العجز الرئيسية على مستوى العالم بعد الطرق، هناك ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب بمرض "إم إس" على مستوى العالم معظمهم تتراوح أعمارهم بين سن 20 و40 عاما.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365