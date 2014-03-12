اليوم.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

يعقد اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفى للإعلان عن افتتاح أول وحدة متخصصة على مستوى الجمهورية، لعلاج مرضى "إم إس" فى جامعة عين شمس، بحضور نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب.

ويتحدث فى المؤتمر، الأساتذة بجامعة عين شمس، الدكتور سامية عاشور، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور أسامة عبد الغنى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، والدكتور هانى عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، والدكتور مجد زكريا، أستاذ أمراض المخ والأعصاب.

يذكر أن "إم إس" مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز العصبى المركزى، ويعد ثانى أسباب العجز الرئيسية على مستوى العالم بعد حوادث الطرق، هناك ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب بمرض "إم إس" على مستوى العالم معظمهم تتراوح أعمارهم بين سن 20 و40 عاما.