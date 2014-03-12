الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح والبطاطس لـ804 آلاف طن لأوروبا والخليج

كشف الدكتور محمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن آخر تقرير صادر عن الإدارة، تلقاه الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، يوضح ارتفاع البطاطس المصرية لدول الاتحاد الأوروبى والخليج إلى 212 ألف طن، وارتفاع صادرات الموالح لــ573 ألف طن، بالإضافة إلى ارتفاع صادرت الفراولة إلى 19 ألف طن، وجار الشحن والفحص والتصدير.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية، والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، ولا توجد عراقيل فى الشحن رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تخلو جميع الشحنات من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، مشددا على أخذ عينات من الشحنات المصدرة، خاصة البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية، مشير إلى أن هناك إجراءات مشددة لتصدير المحصول وتشديد الرقابة على المنتج التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة .

وقال "رفعت"، إن اشتراطات تصدير البطاطس الموسم الحالى واضحة، وأولها خلوها من الإصابة بالعفن البنى، مشددا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح هذا الموسم الجديد لدول التصدير، وفحصها خوف من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحصول، متوقعا تصدير أكثر من مليون و300 ألف طن من الموالح إلى الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، وأكثر من 500 ألف طن بطاطس، تنطبق عليها كافة الاشتراطات الحجرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات، ثم الشحن من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى.