الشرطة تعيد مبالغ ضخمة لأصحابها في القرية العالمية

كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤن البحث والتحري في شرطة دبي، أن الموسم الحالي للقرية العالمية شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد البلاغات، خاصة في ما يتعلق بالبلاغات الجنائية والأطفال المفقودين، لافتاً إلى أن الانخفاض تمثل في بلاغات المعاكسات، وبلاغات الهواتف المتحركة والسرقات عن طريق النشل..

وتم تسجيل 452 بلاغاً بالمعثورات والمفقودات منها 324 تم تسليمها لأصحابها و128 تم تحويلها إلى مركز شرطة بر دبي، كما بلغ عدد الأشخاص المدقق عليهم 12 ألف و640 شخصاً. مضيفاً أن من ضمن المفقودات المعادة مبالغ مالية ضخمة فقدها أصحابها وأعادتها شرطة دبي إليهم.

إرجاع 10 و6 آلاف دولار

وقال اللواء المنصوري: إنه تم تكريم 9 أشخاص من العاملين والزائرين للقرية العالمية في هذا الموسم، منهم موظف فلبيني عثر على محفظة وتبين أنها تحتوي على مبلغ 10 آلاف دولار وتم تسليمها إلى صاحبها الذي فوجئ بالمحفظة في مكتب الشرطة، بعدما توجه لفتح بلاغ بالواقعة، مقدماً الشكر الجزيل للموظف الأمين، كذلك تم تكريم عارض في الجناح اليمني لعثوره على حقيبة بها مبلغ 6 آلاف دولار وعدد من جوازات السفر، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت للمكرمين هدية قيمة وشهادة تقدير وتكريماً خاصاً.

وأكد اللواء المنصوري أن هذا العام لم يرصد أي ظواهر إجرامية، كما انخفضت البلاغات بشكل كبير، وتم تسجيل 120 بلاغاً فقط خلال الموسم الحالي أغلبها مفقودات، منها إحالة 34 مطلوب إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لإدارة المطلوبين عبر الاشتباه والتدقيق، و27 شخصاً للاشتباه في السرقة وتم توقيف 11 شاباً، وأخذ تعهد عليهم في بلاغات معاكسات، وألقي القبض على اثنين بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، كما تم ضبط 10 أشخاص بتهمة السرقة البسيطة «النشل»، وتم ضبط 3 متسللين إلى الدولة.

وأكد اللواء المنصوري أنه تم تجهيز غرفة للعمليات خاصة بالقرية العالمية بتلقي البلاغات عبر الهاتف رقم 3624444-04، كما يمكن للزوار والعاملين الاستدلال على أرقام غرفة العمليات باللوحات المتوافرة بالقرية.

دوريات المرور

وفي ما يتعلق بالنواحي المرورية قال العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة، إن الدوريات المرورية تحضر يومياً في كافة مداخل ومخارج القرية العالمية لتنظيم الحركة المرورية، خاصة في نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن هذا العام يتميز بحسن التنظيم والاستجابة السريعة بين شرطة دبي وإدارة القرية العالمية.

وأضاف المزروعي أن شرطة دبي تسعى إلى تعزيز الوجود الأمني في القرية العالمية ودوريات المرور المتمثلة بعدد من رقباء السير بتنظيم حركة السير والمرور بالطرق المؤدية للقرية وبمواقف السيارات، حيث توفر القرية هذا العام (17,000) موقف.

مخالفات عمالية

ومن جانبه، قال المقدم حارب محمد سعيد الشامسي، مدير إدارة الفاعليات والأنشطة المحلية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، أنه تم ضبط 20 شخصاً مخالفاً بالعمل لدى غير الكفيل، وفقاً للشروط والقوانين التي تقدمها القرية العالمية للمستثمرين، لافتاً إلى أنها اختفت تقريباً الحوادث التي كانت تقع في الأعوام الماضية في منطقة الألعاب الترفيهية، حيث تتم هذا العام بأمان أكثر وبنية تحتية آمنة.

ولفت الشامسي إلى أن هذا الموسم شهد لأول مرة وضع عدد من الصناديق التابعة للشرطة تتلقى الاقتراحات والشكاوى.

عصابة نسائية عربية

وقال الشامسي: إنه تم ضبط عصابة من النساء من جنسية عربية، كن يقمن بسرقة السيدات اللواتي في حالة غفلة، وألقي القبض عليهن في غضون ساعتين بعد تلقي أول بلاغ عبر الشرطة النسائية..

وعثر معهن عن مبالغ مالية وبعض المشتريات الثمنية، حيث كن يرتدين النقاب، كذلك تلقى مكتب الشرطة الموجود في القرية العالمية، بلاغات من شباب يبلغون عن تعرضهم لمعاكسات من فتيات من الجنسية الخليجية وبلغ عددهن على مدار الموسم 17 فتاة تتراوح أعمارهن بين 17 إلى 21 عاماً، وكن يتعمدن ارتداء أزياء غير محتشمة ويحاولون لفت نظر الشباب.

وأضاف المقدم حارب أن شرطة دبي تقوم بتأمين زوار القرية العالمية من كبار الزوار من أصحاب السمو الشيوخ وأبنائهم والسفراء والقناصل.

احتواء ظواهر مزعجة

ومن جانبه، قال أحمد حسين، مدير العمليات في القرية العالمية: إنه في هذا الموسم تم تدارك عدد من الظواهر التي كانت تزعج زوار القرية العالمية وأهمها مشكلة الأطفال الضائعين، لافتاً إلى أنه بناء على إحصائيات العام الماضي اتضح أن أكثر الجنسيات التي سجلت أعلى نسبة في فقدان الأطفال هي: الجنسية الإماراتية والسعودية، لذلك تم إصدار تعميم على كافة مداخل القرية العالمية بضرورة وضع «أساور الأمان» على كافة الأطفال مع التركيز على الإماراتيين والسعوديين، وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض الأطفال الضائعين.

ونوه حسين إلى أنه قبيل بدء الموسم الحالي للقرية العالمية قام فريق العمل الجديد بدراسة كافة السلبيات والإيجابيات التي وقعت في الأعوام الماضية، ودراسة الأساليب الوقائية لمنع وقوع أو تكرار أي ظاهرة سلبية وإيجاد حلول مباشرة لها.

تعاون دائم

وقال فهد الخاجة، مدير العلاقات الحكومية والشؤون الإدارية بالقرية العالمية: إن التعاون الدائم بين إدارة القرية العالمية وشرطة دبي، ساهم في تسهيل الكثير من الأعمال خلال مرحلة التحضير، مشيداً بكفاءة الخطة الأمنية التي تم إعدادها مسبقاً لمواجهة الحالات الطارئة وكيفية تنفيذ عمليات الإخلاء كإجراءات احترازية.

ولفت الخاجة إلى أنه خلال موسمها الحافل تعاونت القرية العالمية مع مجموعة كبيرة من الدوائر الحكومية التي تدعم القرية العالمية قبل بداية أعمالها، وعلى مدار موسم الفعالية كاملاً، من خلال توافر فريق عمل ممثل لكل دائرة داخل رحاب القرية العالمية، وذلك بهدف توفير كافة متطلبات واحتياجات زوار القرية العالمية، وتأمين الرعاية اللازمة لهم.

وتتضمن هذه الدوائر القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني وبطولات فزاع وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشار الخاجة إلى أن إدخال طائرة الاستطلاع «فانتوم»، أخيراً في القرية العالمية ساهم في القضاء على الازدحام على البوابات، ورصد حركة الزائرين وتسجيلها خلال أوقات الذروة ومحاولة التدخل السريع عند الحاجة.

المتعاونون والمكرمون

حسن اليافعي يمني عثر على حافظة نقود تحتوي على 6 آلاف دولار وعدد 3 جوازات سفر، باول باندي نيبالي ويعتبر من أكثر الحراس جلباً للأشياء المفقودة من ذهب وهواتف نقالة ووثائق مهمة، روس إفان جمورا فلبيني، عثر على حافظة نقود بها مبلغ 10 آلاف دولار وهاتف نقال ووحدة تخزين معلومات و4 شرائح هاتف متحرك، لوكانت بهاتاري نيبالي عثر على محفظة نسائية تحتوي على جواز سفر ومبلغ 2700 درهم وهاتف سامسونغ وهوية خاصة، بهرام يوسف مواطن عثر على حقيبة تحتوي على 9205 ريال سعودي و160 درهماً وهاتف آيفون، تايفلابيل فيران هندي عثر على محفظة نسائية بها 1876 ريالاً سعودياً و679 درهماً وبطاقة هوية وبطاقات بنكية، محمد الحمودي مواطن عثر على 220 ديناراً كويتياً، عبدالله سعيد يمني عثر على 11 ألف و600 درهم، راميش باشاني هندي عثر على 12 ألف درهم وأوراق خاصة.