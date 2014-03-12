سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحقق أفضل تجربة خليجية للتأقلم مع إصابته بالشلل

حاز الشاب السعودي خالد بن أحمد العبيد على المركز الأول كأفضل تجربة لشاب خليجي يستطيع تغيير حياته إلى الأفضل بعد تعرضه لحادث مروري أقعده تماماً عن الحركة وهو في ريعان شبابه، وذلك خلال المعرض الذي حمل عنوان "نقطة تحول" الذي نظمته جمعية ملتقى الشباب الخليجي مساء أمس الأول بمملكة البحرين، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة البلوشي، وحضور نائب السفير الأمريكي تموثي باوندز وممثلين من السفارة الأمريكية، واشتمل المعرض على أعمال إبداعية وفنية قام بإنتاجها مواهب شبابية خليجية، وتنوعت بين صور فوتوغرافية ولوحات رسم وخط وكاريكاتير بالإضافة إلى فلم قصير تحت عنوان "عبور"، كلها تسلط الضوء على نقطة التحول التي يمر بها الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث طارئة في حياتهم وسببت لهم إعاقة جسدية، وتعكس ابرز الهموم والمشاكل والتطلعات لهذه الفئة والقدرات العالية والتحديات الطموحة والقوة والإصرار، حيث وقع الاختيار على الشاب السعودي العبيد باعتباره نموذجا عاليا لذوي الإعاقة. وسرد العبيد خلال الحفل قصته مع الإعاقة قائلاً : " أصبت إثر حادث مروري وتلقيت العلاج في مستشفى أرامكو وتعرضت لإعاقة في القدمين وبدأ مشوار الكرسي المتحرك معي وبعدها بسنة ونصف أكملت دراستي وأنا على رأس العمل في شركة متواضعة حتي استطيع أوفر رسوم دراستي واعتمد على نفسي دون ان أمد يدي إلى مساعدة من أحد، وبفضل الله التحقت بإحدى الجامعات بمملكة البحرين وكانت هذه الانطلاقة الحقيقية وبعدها تقدمت في عملي وفي دراستي وقد قدر الله أن أكون سببا في تأهيل ومساعدة الكثير من المعوقين وتوظيفهم خلال السنوات الماضية، كما تم تكريمي من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية حينذاك الأمير محمد بن فهد عبدالعزيز، ولقيت الدعم من المهندس خالد بن عبدالعزيز الحمدان". وأضاف "بأنه بدأ نشاطه في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قام بالمشاركة بتصميم أول منيو للمطاعم (قائمة طلبات طعام ) على مستوى منطقة الشرق الأوسط للمكفوفين، وتم عمل الكثير من النشاطات والملتقيات التي تخص توعية الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ، وساهم أيضا في تخصيص أيام معينة في السنة لتوظيف المعوقين من خلال العديد من البرامج المكثفة من أصحاب الشهادات الجامعية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة"، مبينا "بأنه حاليا في طريقه لإكمال دراسته الجامعية لدرجة الماجستير في جامعة الملك فيصل وحصل على الكثير من الدورات التدريبية في مجال الإدارة ، ولازال يبحث عن تشريف بلده السعودية بالشكل الذي يليق بها وبه كمواطن سعودي".

وقد قامت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بتكريم الشاب السعودي العبيد وشارك في التكريم رعاة المبادرة وسعادة نائب السفير الأمريكي تموثي باوندز. وخلال الحفل ألقت سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، كلمة أثنت فيها على هذه المبادرة وعلي قدرة هذه الفئة على تخطي المصاعب التي واجهتهم وأكدت فيها على حرص الوزارة على تقديم كافة الإعانات والتسهيلات اللازمة لفئة المصابين بإعاقة جسدية.