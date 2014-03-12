مدير جامعة شقراء يزور محافظة عفيف

قام مدير جامعة شقراء الدكتور خالد السعيد يرافقه الدكتور عبدالله السبيعي وكيل الجامعة المكلف للشؤون التعليمية والدكتور محمد السليمان وكيل الجامعة المكلف للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور عايض الاكلبي مساعد وكيل الجامعة والدكتور طلال الشريف وكيل الجامعة بزيارة لمحافظة عفيف لتفقد كليات الجامعة بالمحافظة، حيث كان في استقبال معاليه المشرف على عمادة كلية التربية الدكتور فيصل الرويس والمشرف على عمادة كلية ادارة اﻻعمال الدكتور مطلق الروقي. والتقى معاليه بأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة بالمحافظة، وخصص لهم وقتاً لعرض حاجاتهم، وطلباتهم، ومشاكلهم.

وعرض الطلاب في اللقاء المفتوح مع معاليه مطالبهم، واستفساراتهم مشافهة، ومباشرة على مدير الجامعة، الذي وعدهم بتلبية مطالبهم، وتوفير حاجاتهم، كما تفاعل مع مطالب الطالبات، اللاتي قمن بطرحها عليه عبر الاتصال الصوتي عبر الدائرة الصوتية ثم بعد ذلك التقى محافظ عفيف الاستاذ رشيد الجبرين بحضور وكيل المحافظ ابراهيم المنقور بعدها قام بجولة تفقدية على الكليات.

وافتتح معاليه أجنحة ومعارض الجنادرية بكلية التربية للبنات ثم زار كلية ادارة الاعمال وشرف الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة، وبعد صلاة الظهر عقد لقاء مع محافظ عفيف الاستاذ رشيد بن جبرين وأعيان، وأهالي عفيف، اتسم بالشفافية واستمع مدير الجامعة إلى حاجات المحافظة في مجال التعليم الجامعي، ووعدهم بتحقيقها ثم حضر ومرافقوه، الحفل الخطابي، الذي أقيم بهذه المناسبة، وشارك فيه عدد من أعيان وأهالي المحافظة، وتخلله عدد من الكلمات، وقد وقف معاليه على التعليم الجامعي بالمحافظة ووعد بتحقيق كل ما يرتقي بمستواه نحو الافضل.