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مؤسس التيار السلفي في لبنان في ضيافة برنامج همومنا

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مؤسس التيار السلفي في لبنان في ضيافة برنامج همومنا مؤسس التيار السلفي في لبنان في ضيافة برنامج همومنا

    يستضيف برنامج همومنا عبر القناة الأولى من تلفزيون المملكة الليلة سماحة الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان في حلقة جديدة بعد حلقة أسالت كثيرا من الحبر الأسبوع الماضي، حيث استضافت سليمان السبيعي المعروف بالسمبتيك.

وسيتناول الشهال في حواره مع برنامج همومنا المخططات والأجندات الخارجية التي تحاك ضد الأمة وضد الإسلام، وأهدافها لضرب وحدة الأمة، والتشكيك بعلمائنا، وإضعاف المؤسسات الرسمية التي كان لها حضورها الإسلامي، والخروج على ولاة الأمر. كما سيتناول الحوار دور وسائل الاتصال التي يلعب الكثير منها دورا كبيرا في تزييف الوعي، بحسب ما أكده (السمبتيك) في الحلقة السابقة من برنامج همومنا حيث ذكر بأن الواقع يختلف كثيرا عما تعرضه وسائل الإعلام، كما أن الفصائل في سورية تقاتل بعضها البعض.

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