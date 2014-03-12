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جامعة الأميرة نورة تشارك بمعرض الكتاب

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جامعة الأميرة نورة تشارك بمعرض الكتاب جامعة الأميرة نورة تشارك بمعرض الكتاب

    شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون المكتبات لهذا العام في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام بمركز المعارض الدولية بالرياض تحت شعار "الكتاب.. قنطرة حضارة".

وتأتي مشاركة الجامعة بركن خاص يعرض به الإنتاج الفكري الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي يعد من اهم الفعاليات التي تشارك بها الجامعة.

الى ذلك دعت د. عفاف بنت محمد نديم عميدة شؤون المكتبات بالجامعة الى زيارة جناح الجامعة حيث اعتبرت المعرض حدثاً عالمياً تتلقى فيه دور النشر وصناع الكتاب على المستويين المحلي والدولي، ليفسح المجال لتبادل المعلومات والتواصل مع رواد عالم الكتب، كما ويجمع المعرض أحدث منتجات وإصدارات أهم وأشهر الدور العربية والعالمية سوءاً الأدبية او التعليمية أو الثقافية.

واضافت بأن المعرض يتميز بهويته الثقافية المستمرة التي تمثلت في شعاره وبتعدد فعالياته الثقافية وتنوعها بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخيرية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الرائدة في مجال تخصصها بالإضافة إلى مشاركة كليات الجامعة والكراسي العلمية.

وقدمت شكرها الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رعايته لهذا المعرض، وإلى وزير الثقافة الاعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة على تشريفه لهذا المعرض الذي يعتبر احد أكبر المهرجانات الثقافية التي تهم العديد من المفكرين والمهتمين بالثقافة.

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