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«زمزم» تعالج أبناء الجاليات في مكة

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    تقدم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة خدمات العيادات الطبية المتنقلة لأبناء عدد من الجاليات بالعاصمة المقدسة من سكان أحياء جبل النور، والهنداوية، والمنصور، والمسفلة، وأجياد، والنكاسة، وشارع الحج، إضافة إلى سكان عدد من الأحياء الأخرى من خلال 48 جولة طبية تطوعية مجدولة خلال العام الحالي على فترات محددة ضمن الخطة المعتمدة. وأوضح مساعد مدير عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني أن الجمعية بدأت في تسيير هذه العيادات بتاريخ 21/3/1435ه وستستمر حتى تاريخ 3/2/1436ه، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة تم تجهيزها بنخبة من الكوادر الطبية والفنية المؤهلة، إضافة إلى التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية المناسبة لعلاج الحالات المرضية البسيطة والمتوسطة للمرضى الفقراء والمحتاجين من أبناء الجاليات من سكان وأهالي هذه الأحياء. وأفاد أن الأطباء المشاركين في العيادات يقومون بتحويل الحالات المرضية المتقدمة التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية صغيرة أو كبيرة إلى المستشفيات الخاصة المتعاونة مع الجمعية وعلى نفقة جمعية زمزم، مبينًا أنه يتم الإعلان من قبل فرع الجمعية بمكة المكرمة عن مواقع تواجد العيادات في كل حي قبل تحرك القوافل بفترة مناسبة لكي يتسنى للمستفيدين من خدماتها من معرفة المواعيد المحددة ومراجعة العيادة خلال أوقات تواجدها.

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