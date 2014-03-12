ورش عمل متنوعة ينفذها أعضاء هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون

افتتحت مديرة جامعة الأميرة نورة، د. هدى بنت محمد العميل أسبوع الموضة الذي اقيم بكلية التصاميم والفنون واشرف على اعداده وتنسيقه اعضاء قسم تصميم الازياء والنسيج بالكلية، بحضور وكيلات الجامعة، وعميدة الكلية د. حنان الاحمد ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام التعليمية وعدد من منسوبات الجامعة.

حيث تضمنت الفعالية عددا من عروض الازياء من انتاج الطالبات بإشراف ودعم متواصل من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم اللاتي اظهرن دقة انتاجهن وتميزهن، حيث ظهرت تصاميمهن من خلال المعرض المقام في هذه الفعالية.

وسيتم خلال أسبوع الفعالية تقديم ثماني ورش عمل تدريبية متنوعة، وتقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، مستهدفين بها منسوبات الجامعة والطالبات.

حيث اشتملت الورش على فن اختيار الازياء والتسوق للدكتورة لولوة الغامدي، إلى جانب ورشة عمل تزيين الشعر بالضفائر وتسريحات الرفع قام بتنفيذه مشغل الترترة، كما قدمت د. تهاني العجاجي ورشة عمل بعنوان توظيف الزخارف والتطريز التقليدي، إلى جانبها قدمت الدكتورة وسمية العقل ورشة بعنوان التطريز بالأشرطة.

إضافة الى ملف الانجاز الشخصي للدكتورة ليلى فدا، واستخدام الباترون الجاهز في تنفيذ الازياء للدكتورة جيهان فهمي، إضافة الى ذلك قدمت الدكتورة صباح بهلكي ورشة بعنوان اسس رسوم الازياء.

خلال ذلك تحدثت مديرة برنامج تصميم الأزياء د. وفاء الشافعي أستاذ تصميم الأزياء والنسيج المشارك بأن برنامج تصميم الأزياء والنسيج يسعى لتطوير معارف ومهارات ومستوى كفاءة الطالبات في المهارات الإدراكية المرتبطة بإدراك الفرق بين أنواع أبحاث الملاحظة، ومهارات الإدراك المرتبطة باختيار المشاريع والتخطيط لمواعيد إتمام التصميم وتسليم الأعمال ووضع أوراق عمل للمشاريع وعرضها، أيضًا تطوير المهارات الإدراكية المرتبطة بتقنيات الرسم وتنفيذ العينات والنماذج، ومهارات النقد المرتبطة بتحليل الطرق المختلفة لحل مشكلات التصميم في الكتابة والتصميم الثنائي الأبعاد والثلاثي الأبعاد وتنفيذ عروض شفهية، ونقد عمليات التصميم والقرارات المتعلقة في المشروع النهائي.

وأشارت بأن الفرص الوظيفية لقسم تصميم الأزياء والنسيج ممكنة في عدة مجالات لعل من أهم هذه المجالات منها باحثة في مجال تصميم الأزياء، ومصممة أزياء ،ومصممة نسيج، ومديرة محلات البيع بالتجزئة، ومشرفة على إنتاج الملابس، ومصممة أزياء موحدة، ومنسقة أزياء، ومحللة أزياء باتجاهات الموضة.

وأكدت أ.د. ليلى البسام أستاذ الأزياء والمنسوجات التقليدية بالجامعة على أهمية دراسة التراث في المرحلة الجامعية مبينة أن للثقافة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ولابد أن تكون الصلة والتفاعل قائمين بينها، وأضافت مع النقلة الحضارية والمتغيرات الجديدة والمتسارعة في العصر الحديث، فقد الكثير من عناصر الثقافة التقليدية التي تتصل بجذور المجتمع وماضيه العريق، وأشارت إلى مشروع الاستثمار في الثقافة، والاهتمام بإنشاء المتاحف والجمعيات، مما يؤكد على أهمية إدراج التراث ضمن المقررات الدراسية في المرحلة الجامعية في جميع التخصصات واستخدامه بشكل أساسي كمصدر تستمد منه الطالبة تصميماتها الحديثة.

وذكرت أ.د. هدى التركي عضو هيئة تدريس بالقسم، أن الطالبة تحتاج إلى توجيه علمي من خلال مقرر البحث الموجه، الذي يدرّس للطالبة ويتضمن تعريف الطالبة بكيفية إجراء الأبحاث التي تتعلق بأحد موضوعات تصميم الأزياء ويتم متابعتها والإشراف عليها بحيث تتمكن من وضع تصور لمشروع مستقبلي مبتكر، تستطيع التقدم بمشروعها بعد أن تعلمت الطرق الصحيحة للبحث ولتقييم جودة هذا المشروع، ويتم التعرف على طرق البحث العلمي وكيفية استخدام المكتبة وكيفية الاستفادة من شبكة المعلومات.

واكدت د. ليلى فدا استاذ تاريخ الملابس والتطريز المشارك على أهمية تدريسها لمادة البورتفوليو معتبرته مقررا يخدم جميع المقررات؛ تتعلم فيه الطالبة كيفية عمل السيرة الذاتية وكيفية إعداد بورتفوليو يخدمها عند التقدم لأي وظيفة، أو قبول في إحدى الجامعات للدراسات العليا، أو عندما تعرض الطالبة على شخص ما خبراتها وما قامت به من أعمال طوال حياتها العملية.

كما أن أساليب زخرفة المنسوجات التي تهدف إلى تعريف الطالبة بتراث الشعوب في أنحاء العالم له أهمية كبيرة وحاجة ماسة للطالبة كمصممة أزياء، هذا ما بينته د. وسمية العقل استاذ تاريخ الملابس والتطريز المساعد، مشيرة الى فنون وأساليب التزيين المختلفة التي تتعلمها الطالبة من صباغة وطباعة وتطريز يدوي وتطريز آلي وزخرفة بالشرائط وغيرها من الأساليب الحديثة في زخرفة المنسوجات وتزيين الأزياء لتخرج الطالبة بحصيلة متنوعة وأفكار مختلفة.

كما يهتم مقرر تاريخ الازياء الذي يهتم بتعريف تاريخ الأزياء بتدريب الطالبات على طرق تنفيذ ولبس الأزياء المختلفة وإظهار النواحي الجمالية للزي إضافة إلى مهارة التعرف على رسومات وصور الأزياء من الحضارات والعصور المختلفة، حيث اكدت ذلك د. تهاني العجاجي استاذ تاريخ الملابس والتطريز المساعد على تميز الطالبات وموهبتهن ومهارتهن العالية في تصميم الأزياء المبتكرة المستوحاة من الازياء التقليدية والتاريخية، مشيرة إلى ان مقرر تصميم الأزياء السعودية التقليدية يهتم بتدريب الطالبات على طرق تنفيذ وتصميم الأزياء التقليدية وتنفيذها بطريقة تواكب المتطلبات الحديثة.