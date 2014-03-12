مرحباً بسمو أمير الرياض وسمو نائبه

تتشرف مدينة تمير بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والجميع يتطلع إلى هذه الزيارة الميمونة وما تهدف إليه من أعمال تصب في مصلحة هذه المدينة وما تشهده تمير من مرحله تنموية ونهضة حضارية على جميع الأصعدة في هذا العهد الميمون، لاشك أن هذه النهضة تأتي بعد توفيق الله تعالى ثم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية -يحفظهم الله جميعا-، وهي كذلك ثمرة الحرص والجهد المبارك المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة -حفظهم الله جميعا-، لتكون هذه المنطقة وأهلها في نماء ورخاء.

كما يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي مدينة تمير بهذه المناسبة أن ارفع أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما تشهده هذه المدينة وغيرها من مدن المملكة من دعم للمشاريع بكافة قطاعات الدولة لتحقيق رفاهية المواطن، راجيا الله العلي القدير أن يحفظهم من كل مكروه وان يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والسلام.

* رئيس مركز تمير