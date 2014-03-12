جامعة الإمام تشارك بحملة تعزيز القيم الوطنية تحت شعار (وطننا أمانة)

شاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب بالحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار (وطننا أمانة) مساء يوم الأحد 8 جمادى الأولى لعام 1435ه بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وحظيت الحملة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وبدأت الحملة بحفل خطابي اشتمل على تلاوة من آيات القرآن الكريم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز المشرف العام على الحملة كلمة قال فيها: إن اللهَ حين جعل الناسَ شعوبا وقبائل، أسكنهم أوطانا وبوأهم منازل، فَطَرهُم على حبها، وجَبَلهُم على قُربها، وإن أشد ما يعانيه المرء هو البعد عن وطنه ومفارقة سكنه، ومهما طاب مَقامُهُ في غير بلده يظل يحن إليه ولا يُقدِّم شيئا عليه.

وأضاف سموه: حينما رفعنا شعار (وطننا أمانة) لم يكن هدفنا ترويج الشعارات، ولا كانت بُغيتُنا استهلاك العبارات، بل هو زرعٌ ننتظر حصاده واستثمارٌ نرجو أن يحقق مراده، وقال: إن عشق الوطن شعورٌ تتوارثه الأجيال على اختلاف الظروف وتباين الأحوال، تترجمه في سلوكها وتتمثله في أفعالها وأقوالها, ولأن الأمر وعيٌ وإدراك في المقام الأول، فقد جعلنا التربيةَ قضيتنا والتعليم وسيلتنا؛ فهما رهاننا لتحقيق معاني الانتماء وتعميق قيم الولاء والوصول لجوهر المواطَنة الصحيحة.

من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز خلال كلمة ألقاها في نهاية الحفل الخطابي قال فيها: إن الوطن انتماء واعتزاز, وليس مجرد مشاعر أو خواطر, وهو وعي وسلوك في آن واحد, ولأنه أغلى ما يملك الإنسان فإن له حقوقاً لا تقبل التفريط تأديتها تأدية للأمانة وحفظها حفظ للرسالة, وهي محك الوطنية ومعيارها الذي لا يخطئ.

وبعدها افتتح رعي الحفل المعرض المصاحب للحملة والذي شاركت فيه الجامعة بركن خاص قدمت فيه مجموعة مميزة من الكتب والمطويات, كما قدمت الجامعة في ركنها الخاص بالمعرض عروضا مرئية تدعم أهدف الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية, بالإضافة إلى استخدمها التقنية من خلال تصوير الحاضرين بالمعرض وعرضها في شاشات أعدت لذلك وسوف يستلم من زار معرض الجامعة صورة مميزه له داخل المعرض بالإضافة إلى إرسالها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعبر صاحب السمو الملكي أمير الرياض عن شكره وتقديره للجامعة على مشاركتها في هذه الحلمة , كما أثنى حفظه الله على ما قدم في المعرض من عروض مرئية ومطويات نالت استحسان الجميع .

ورافق سموه في معرض الجامعة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان ومدير إدارة صندوق الطلاب الأستاذ خالد بن أحمد العامر ومدير إدارة نادي الطلاب الأستاذ بدر بن علي السالم وموظفو العمادة .

من جهة أخرى، أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير أن الجامعة تكون متواجدة دوما في المحافل الوطنية وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات وبإشراف مباشر من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الذي أكد على أهمية المشاركة في الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية .

كما أوضح الدكتور الصغير أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والتي تتمثل في حماية الوطن والدفاع عنه, وعن مقدساته، كما تهدف إلى الاعتزاز بالرموز الوطنية، والمحافظة على ثروات الوطن، واحترام العمل وتشجيع الإبداع فيه، والمشاركة في المناسبات الوطنية بكل فخر واعتزاز.

يذكر أن الجامعة كرمت من إمارة منطقة الرياض بدرع تذكاري نظير مشاركتها المميزة في المعرض المصاحب للحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار (وطننا أمانة).