وزير الداخلية يشكر السعودية على قرار تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمقر إقامته بمدينة مراكش بالمملكة المغربية بالعديد من وزراء الداخلية العرب؛ وذلك قبيل بدء فاعليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب صباح اليوم الأربعاء.

والتقى وزير الداخلية مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي أعرب عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الشعب المصري في ضوء التحديات التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

وثمن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء موقف السعودية الداعم للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، خاصة القرار السعودي الأخير باعتبار جماعة الإخوان إرهابية.

واستعرض وزير الداخلية خلال لقائه بالفريق حسين هزاع المجالى وزير الداخلية الأردني؛ آخر تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة الداخلية، وبحثا سبل دفع مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الشقيقين.

كما التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب؛ حيث أعرب عن دعم مصر ممثلة في وزارة الداخلية لجهود مجلس وزراء الداخلية العرب في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الملحة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مؤكدا اهتمام مصر بالوقوف إلى جانب شقيقاتها العربية للتصدي لكافة التهديدات التي تواجها.

وكان محمد إبراهيم، قد وصل أمس الثلاثاء إلى مدينة مراكش المغربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى يضم كل من اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، واللواء محمد جاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد حاتم فتحي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة؛ للمشاركة في فاعليات الدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، والذي يعقد بمدينة مراكش على مدى يومين تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.