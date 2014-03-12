أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الداخلية يشكر السعودية على قرار تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

Google+ Print
وزير الداخلية يشكر السعودية على قرار تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية وزير الداخلية يشكر السعودية على قرار تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

وزير الداخلية

التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمقر إقامته بمدينة مراكش بالمملكة المغربية بالعديد من وزراء الداخلية العرب؛ وذلك قبيل بدء فاعليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب صباح اليوم الأربعاء.

والتقى وزير الداخلية مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي أعرب عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب، وضمان أمن الشعب المصري في ضوء التحديات التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

وثمن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء موقف الداعم للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، خاصة القرار السعودي الأخير باعتبار جماعة الإخوان إرهابية.

واستعرض وزير الداخلية خلال لقائه بالفريق حسين هزاع المجالى وزير الداخلية الأردني؛ آخر تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة الداخلية، وبحثا سبل دفع مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الشقيقين.

كما التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب؛ حيث أعرب عن دعم ممثلة في وزارة الداخلية لجهود مجلس وزراء الداخلية العرب في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الملحة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مؤكدا اهتمام مصر بالوقوف إلى جانب شقيقاتها العربية للتصدي لكافة التهديدات التي تواجها.

وكان محمد إبراهيم، قد وصل أمس الثلاثاء إلى مدينة مراكش المغربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى يضم كل من اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، واللواء محمد جاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد حاتم فتحي مدير إدارة العلاقات الدولية بالوزارة؛ للمشاركة في فاعليات الدورة الواحدة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، والذي يعقد بمدينة مراكش على مدى يومين تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري