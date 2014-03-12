بالصور.. اجتياز 200 معلم للبرنامج التربوي في مرسى مطروح

قال محمود قاسم، مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة مرسى مطروح بأنه سيتم بدء تسليم أول 200 معلم شهادات اجتياز برنامج التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا بمطروح لأول مرة على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلم.

وأضافت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار التغلب على مشكلة أعضاء هيئه التدريس غير الحاصلين على مؤهلات تربوية والراغبين في شغل وظائف التوجيه الفني والقيادة المدرسية

وأكد الدكتور أشرف شريت، منسق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا، أن البرنامج ينفذه مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور على الجمل عميد كليه التربية بجامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلم.

وييم التدريب بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمطروح من خلال حزمة من البرامج الخاصة بالتأهيل التربوي لغير الحاصلين على مؤهلات تربوية بمشاركة 200 معلم من درجات وظيفية مختلفة من العاملين في التربية والتعليم غير المؤهلين تربوياً بالإضافة إلى عدد من معلمي المدارس الخاصة في إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التي تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية و تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة.