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تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم بالسودان لأجل غير مسمى

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تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم بالسودان لأجل غير مسمى تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم بالسودان لأجل غير مسمى

جامعة الخرطوم

قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم تعليق الدراسة لطلاب الجامعة لأجل غير مسمى.

وشكل المجلس – خلال اجتماعه الطارىء الذي عقده مساء أمس الثلاثاء بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الخرطوم اليوم – لجنة تحقيق من بين أساتذة الجامعة لتقصي الحقائق حول الأحداث.

كما أعلن المجلس – في البيان الذي أصدره مساء اليوم – عن إدانته ورفضه للعنف بكافة أشكاله، ورفضه القاطع لإدخال واستخدام السلاح داخل الحرم الجامعي.

وأشار بيان مجلس العمداء إلى أن إدارة الجامعة فتحت بلاغين لدى القسم الشمالي بالخرطوم، وفقا لمواد القانون الجنائي السوداني في هذا الشأن.

وأوضح أن جامعة الخرطوم شهدت اليوم أحداثا مؤسفة راح ضحيتها الطالب علي أبكر موسى إدريس “بالمستوى الثالث بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية”، وإصابة اثنين من الطلاب الطالبة نجلاء الطيب بكلية العلوم، والطالب محمد إسحاق عبد الله “بالمستوى الأول بكلية التربية بجامعة بحري”، وهما يتماثلان للشفاء.

وقد ترحم المجلس خلال الاجتماع على روح الطالب الفقيد.. سائلا الله عاجل الشفاء للمصابين.

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