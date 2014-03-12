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نشطاء أقباط يلتقون منسق الأمم المتحدة لتقديم بلاغ ضد ليبيا

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نشطاء أقباط يلتقون منسق الأمم المتحدة لتقديم بلاغ ضد ليبيا نشطاء أقباط يلتقون منسق الأمم المتحدة لتقديم بلاغ ضد ليبيا

كشف هانى رمسيس عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، عن أن الاتحاد ومؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان تجرى اتصالات حاليا للقاء المنسق الدائم للأمم المتحدة فى ، لتقديم بلاغ ضد ليبيا بعد قتل الأقباط فى بنى غازى واستهدافهم من قبل جماعات متشددة.
>وأضاف رمسيس لـ"اليوم السابع" أنه جارى عمل تقرير مفصل موثق بالجرائم التى يتعرض لها الأقباط فى ليبيا وسوف يتم تقديمه للمنسق الدائم للأمم المتحدة فى مصر، مؤكدا أن التنسيق للقاء المقبل جاء على خلفية لقائهم بخولة مطر مدير المكتب الإعلامى للأمم المتحدة فى مصر.

وكان عدد من ممثلى الحركات القبطية ومؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان تقدموا الأحد الماضى بمذكرة ضد ليبيا لمدير المكتب الإعلامى بالأمم المتحدة فى مصر.

وقال سعيد فايز المحامى، إن المذكرة تتضمن أربعة مطالب وهى عمل لجنة دولية للتحقيق ضد الانتهاكات التى تتم ضد العمالة المصرية فى ليبيا على أساس العرق والدين، وإلزام ليبيا بدفع تعويضات للضحايا والذين عذبوا ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام المادة 99 من قانون الأمم المتحدة لعرض الموضوع على مجلس الأمن، وإدراج بنى غازى منطقة إرهابية واستخدام سلطاته لحث ليبيا على مراعاة حقوق الإنسان وتتبع المجرمين الذين قاموا بقتل الأقباط.

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