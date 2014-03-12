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رئيس شركة بايو فكت، ردا على ما تم نشره: مستحضر "فرا فيرو" حاز على ثقة أساتذة الطب.

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رئيس شركة بايو فكت، ردا على ما تم نشره: مستحضر "فرا فيرو" حاز على ثقة أساتذة الطب. رئيس شركة بايو فكت، ردا على ما تم نشره: مستحضر "فرا فيرو" حاز على ثقة أساتذة الطب.

قال الدكتور حسين فرج رئيس شركة بايو فكت للصناعات الدوائية فى رد لـ"اليوم السابع" حول ما تم نشره تحت عنوان "القبض على مسئول مخزن أدوية غير صالحة للاستخدام بالقاهرة الجديدة"، إنه وجب التنويه على ورود اسم المستحضر "فرافيرو 27" عن طريق الخطأ، مضيفا أن الشركة المنتجة هى من الشركات الرائدة فى مجال تصنيع الغذاء الدوائى فى الشرق الأوسط.

وأشار فرج إلى أن هذا المستحضر مسجل بوزارة الصحة تحت رقم 5616/2012، وأن رقم المواصفة القياسية هو 464_1/2012، بالإضافة إلى أن المنتج يعتبر من أفضل النتاجات لمقاومة الأنيميا فى الشرق الأوسط، كما أن المنتج حاز على ثقة أساتذة الطب فى .

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