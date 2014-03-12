ضاحي يشيد بجهود «طرق دبي» في اعتماد المسارات الملاحية

عقدت اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي اجتماعها الدوري برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ ، وعامر علي المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية، وباقي أعضاء اللجنة .

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كأول جهة حكومية تقوم باعتماد المسارات الملاحية من قبل مدينة دبي الملاحية ضمن خطة اعتماد جميع المسارات الملاحية في دبي.

واطلع معاليه خلال الاجتماع على رؤية اللجنة التي تتلخص في تحقيق مجال بحري آمن ومنظم لإمارة دبي ورسالتها أن تلتزم بتقديم أفضل الخدمات الأمنية لرواد البحر ورفع مستويات الأمن والسلامة في مياه دبي الإقليمية وتتمثل أهدافها في تنمية القطاع البحري باعتبارها منظومة بحرية متكاملة ومطابقة للمواصفات العالمية وبناء الشراكات الإستراتيجية الفعالة لضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية

وناقش معالي رئيس اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي البرامج المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجنة والقطاعات التي يمثلها، وآلية متابعة تنفيذ البرامج وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات من قبل اللجنة التنسيقية للوصول إلى الأهداف المنشودة بالإضافة إلى تكليف دائرة الشؤون القانونية بوضع تشريع لتنظيم الأمور المعنية بالبيئة والأمن والسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومدينة دبي الملاحية، وقيام مدينة دبي الملاحية بوضع لائحة تنفيذية تتوافق مع التشريعات التي سيتم إعدادها من قبل دائرة الشؤون القانونية وطباعة دليل السلامة البحرية.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن على جميع الجهات المختصة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود لتعزيز صناعة النقل والأعمال البحرية.