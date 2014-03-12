«أم الإمارات فخر بلادي» أمسية وفاء للشيخة فاطمة

تنظم شركة دار الأصالة لإدارة الفعاليات بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات، وتحت رعاية دائرة أعمال رئيس الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، "فعالية أم الإمارات ... فخر بلادي" تحت شعار "أمسية الوفاء لسيدة العطاء" التي ستقام في فندق قصر الإمارات بأبوظبي في الثالث والعشرين من مارس الجاري، تكريماَ لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على إنجازاتها اللامحدودة في خدمة المجتمع المحلي والمرأة الإماراتية خاصة، والدفع بالعجلة التنموية إلى الأمام، تزامناً مع الاحتفالات العالمية بيوم الأم.

فخر واعتزاز

وبهذه المناسبة، عبّر حسين رجب مدير شركة دار الأصالة لإدارة الفعاليات، عن فخره واعتزازه لكون شركته الراعي الإعلامي للأمسية، وأشار إلى أن هذه الأمسية تعبر عن اعتراف أبناء الدولة بالجميل لسيدة العطاء الأولى، أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خاصةً، والأمهات الإماراتيات عامة..

وأضاف، "مهما فعلنا فلن نستطيع أن نوفي سموها حقها في الشكر والعرفان، ولا يسعني في هذه المناسبة الطيبة إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها بمناسبة يوم الأم".

إنسانية العطاء

وعن حيثيات الأمسية، فقد صرح رجب بأنها ستكون أولاً وأخيراً لتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على إنجازاتها التنموية التي سطرت كل معاني الإنسانية والعطاء على الصعيد المحلي والعربي والدولي، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأضاف، "لم تتوقف إنجازات سموها عند ذلك فحسب، بل ساهمت كذلك في دعم وتعزيز قدرة المرأة الإماراتية على دخول ميادين العمل كافة..

ودفعت بالمرأة الإماراتية إلى التميز في كل المجالات، ما أدى إلى احتلالها أماكن مرموقة في الساحة الدولية، وفوزها بجوائز عالمية لم تسبقها إليها أي من النساء العربيات، وهذا إن دلّ على شئ فإنما يدل على دعم حكومة الإمارات للمرأة قلباً وقالباً، استكمالاً لتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبيّن رجب أن الحفل يندرج في إطار إلتزام الشركة بتكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ومشاركة المجتمع مناسباته المختلفة وتنظيم فعاليات تسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي والوطني، وأضاف بأن الاحتفال هذه المرة سيأخذ طابعاً مختلفاً عن سابقاته، حيث ستتضمن الفعالية عرض شجرة العطاء المهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

إشادة

أوضح عبدالرضا عبدالله خوري سفير الدولة لدى سلطنة عمان خلال حضوره حفل تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، إن تكريم سموها يعد تتويجا لجهودها في مجال دعم المرأة الإماراتية بشكل خاص والذي ينعكس إيجابا على تمكين ودعم المرأة بصفة عامة.

وأضاف خوري خلال الحفل الذي أقامه مركز العاصمة للمعارض الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي في العاصمة العمانية مسقط أنه " ليس بغريب على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن تعطي كل العناية والاهتمام لدور المرأة الأم والعاملة والطالبة وربة المنزل في المجتمعات كافة .. فقد تجسدت في شخصيتها كل معاني الأمومة المفعمة بالحب والعطاء مما جعلها أهلا ليطلق عليها لقب ـ أم الامارات " .