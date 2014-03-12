النعيمي: القيادة الرشيدة توفر حياة كريمة للمواطنين

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان نسخة مهداة من موسوعة "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية" التي تقع في واحد وأربعين مجلدا مع مجلد آخر يحتوي على الأسطوانة الإلكترونية للموسوعة، وذلك خلال استقبال سموهما كل على حدة أحمد شبيب الظاهري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بحرص مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على السير على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومواصلة رسالة الوقف التي تبناها خلال حياته، رحمه الله.

وأثنى سموه على المبادرات الخيرة التي تقوم بها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية للإنسان الإماراتي وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم ومساندة ليعيش حياة كريمة.

ثقة كريمة

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان من أحمد شبيب الظاهري إلى شرح واف حول الموسوعة التي وصفها بعض العلماء بأنها المدونة الرابعة لمصادر التشريع باعتبار أن هذه القواعد هي المرجع الرئيس في استنباط الاحكام القانونية في المعاملات والعبادات. من جانبه تقدم أحمد شبيب الظاهري بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان على الثقة الكريمة التي يوليها للمؤسسة لأداء مهامها الخيرية والانسانية، وحضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان خلال استقباله أحمد شبيب الظاهري بالجهود التي تقدمها المؤسسة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة والتي تكللت بإنجاز هذه الموسوعة وغيرها من المبادرات الخيرية، وحضر اللقاء سالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الخيرية ويوسف النعيمي مدير التشريفات والضيافة بديوان حاكم عجمان.