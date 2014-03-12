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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل سويسرا

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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل سويسرا حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل سويسرا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس وولتر ديبلازيس قنصل عام سويسرا في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للقنصل التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مثنياً على ما قام به القنصل من تعزيز للعلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وجهوده في تطوير هذه العلاقات. حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري وعدد من المسؤولين.

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