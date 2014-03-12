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شركة استثمار أمريكية تشتري أسهم مانشستر يونايتد

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شركة استثمار أمريكية تشتري أسهم مانشستر يونايتد شركة استثمار أمريكية تشتري أسهم مانشستر يونايتد

(/أ ش أ/) - اشترت شركة استثمار أمريكية ربع أسهم نادي مانشستر يونايتد المطروحة في بورصة نيويورك.

وتمتلك شركة بارون كابيتال الآن 24% من جميع أسهم مانشستر يونايتد التي باعتها عائلة جلازر في عام 2012، إلإ ان تلك الأسهم لا تتخطى رغم ذلك 2.5% من النادي.

ويعتقد محللون بحسب تقارير صحفية بريطانية أن نسبة الأسهم يعكس اهتمام الشركة باليونايتد باعتباره استثمارا جيدا طويل الأجل.

وطرحت عائلة جلازر 10 % فقط من أسهم النادي في البورصة، ولاتزال تمتلك 90%، وتسيطر على الغالبية العظمى من الأصوات.

وذكرت سكاي سبورتس البريطانية أنه ومع ذلك، فإن تصرف شركة بارون كابيتال يفسر سبب ارتفاع سعر السهم ببطىء رغم المعاناة والنتائج المتراجعة للنادي في الدوريز

بالإضافة إلى توقع الإعلان عن صفقة جديدة لملابس شركة نايكي قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.

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