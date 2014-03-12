إعادة فتح باب بيع تذاكر المونديال

ريو دي جانيرو، (إفي): يعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء فتح باب بيع تذاكر مونديال 2014 بالبرازيل بطرح 345 ألف تذكرة تخص 60 مباراة.

وسيتم البيع في هذه المرحلة، التي ستختتم في الأول من أبريل المقبل، بصورة مباشرة بمنح التذاكر المتاحة لأول شخص يطلبها على موقع (فيفا، بخلاف المراحل السابقة التي كان يتم اختيار المشترين فيها عن طريق القرعة.

ويبلغ عدد تذاكر هذه المرحلة ضعف ما سبق أن أعلن عنه الاتحاد (160 ألف)، حيث كان هنالك الكثير من المرتجعات بسبب عدم السداد أو من قبل الرعاة.

وحتى الآن تم بيع مليونين و300 ألف تذكرة من اجمالي مليونين و900 ألف تذكرة.

ويحتفظ (فيفا) بحصة من التذاكر سيتم بيعها في منافذ بيع عادية بالبرازيل قبل شهرين من بدء البطولة.

ونفدت تذاكر أربع مبارايات بالكامل هي الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا في ساوباولو والنهائي ومباراتي نصف النهائي.

وبيع 57% من التذاكر (900 ألف) للبرازيليين تلاهم الأمريكيون (125 ألف) ثم الكولومبيون (60 ألف) وألمانيا (55 ألف) فالأرجنتين (53 ألف)