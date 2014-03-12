بالفيديو .. بايرن ميونيخ يستحوذ على روح أرسنال

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل مع أرسنال بهدف لكل منهما، ليتأهل الفريق البافاري إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

تقدم باستيان شفانشتايجر نجم بايرن ميونيخ على أرسنال بهدف من كرة عرضية حولها الألماني الدولي داخل الشباك الإنجليزية.

وتعادل لوكاس بودولسكي لأرسنال بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد التحام ناجح مع فيليب لام.

لكن هدف بودولسكي لم يكن كافيا للنجاح.. خاصة بعدما خسر فريق المدفعجية في مباراة الذهاب من دور الـ16 أمام بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين.

استحواذ

مارس بايرن ميونيخ عادته في الاستحواذ على الكرة، وحرم أرسنال من مشاهدة ملابس مانويل نوير حارس الفريق البافاري.

وركز بايرن أغلب هجماته على الجناح الأيمن، عن طريق الثنائي ماريو جوتزه وأريين روبن، مع استغلال لسوء مستوى الظهير الأيسر للمدفعجية توماس فيرمايلن.

لكن هجمات بايرن لم تصل لحد الأهداف، ولم تهدد مرمى حارس أرسنال.

في الشوط الثاني بدأت هجمات بايرن في الوصول لمرمى أرسنال، خاصة من العمق.

وزاد شفانشتايجر في الاندفاع إلى منطقة جزاء أرسنال، حتى خطف هدف التأهل لفريقه وأنهى اللقاء عمليا.

حاول بودولسكي إحياء اللقاء من جديد بعد كرة وصلته من رأس الحربة أوليفر جيرو الذي كان حاضرا غائبا في اللقاء.

بودولسكي تسلم الكرة بنجاح وضغط على فيليب لام ومر منه، قبل التصويب في الزاوية الضيقة لمانويل نوير الذي ظهر لأول مرة في الصورة منذ بداية اللقاء خلال تلك اللقطة مع الدقيقة 57.

وحتى يحمي بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ فوزه، بدأ في تغيير إطارات النادي ودفع بلاعبين يمتلكون طاقة كبيرة من على الدكة.

أشرك بيب الثنائي توني كروس وتوماس مولر، في المقابل دفع فينجر بماتيو فلاميني على حساب أوكسي شمبرلين!

وحصل بايرن على ركلة جزاء نفذها توماس مولر، وتصدى لها لوكاس فابيانسكي أفضل لاعبي المدفعجية في اللقاء.